Il Corriere di Milano fa il punto su quello che succederà nelle prossime settimane e quali saranno i punti fermi del nuovo San Siro

Gianni Pampinella Redattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 10:16)

Lunedì il Consiglio Comunale ha approvato la vendita di San Siro e dell’area circostante: 281mila metri quadrati ceduti a Inter e Milan per 197 milioni di euro. Il Corriere di Milano fa il punto su quello che succederà nelle prossime settimane e quali saranno i punti fermi del nuovo San Siro.

"Addio Meazza, addio tre anelli, addio ai colori delle poltroncine rosse verdi arancioni e blu. Addio torri, rampe e scale. A differenza del Meazza, il nuovo stadio — pronto nel 2031 in tempo per gli Europei ’32— avrà un impatto visivo più discreto. Protetto da un filare di alberi e limitato in altezza rispetto ai 65 metri dell’attuale".

"I posti a sedere del catino acusticamente ovattato, per il sollievo dei residenti, saranno finalmente coperti ma il tetto — rivestito di pannelli fotovoltaici — resterà aperto sopra al campo da gioco. Manto erboso interrato e cerchio di centrocampo spostato verso Ovest di circa 400 metri, a 75 metri dalle case di via Tesio. Lo spostamento dell’impianto renderà necessario traslare anche il sottopassaggio di via Patroclo che smisterà le auto verso due posteggi. Uno per lo stadio (1.600 posti), l’altro per negozi e servizi".

"In attesa dei progetti definitivi, pronti tra sette-otto mesi, i documenti alla base dell’accordo di vendita appena approvato dal Consiglio comunale sono le uniche certezze, assieme ai dettami della Soprintendenza per il mantenimento delle tribune d’angolo Sud-Est del Meazza. Numero di spettatori: 71.500. Gli spalti saranno ancora più vicini al campo, addirittura più verticali, per non intaccare l’esperienza tutt’oggi definita iconica e unica al mondo da spettatori, giocatori e persino dalle dirigenze dei club".

"La prima fase progettuale sarà lo sviluppo di alcune idee da porre al vaglio delle società. Difficile che le forme possano ricalcare il progetto degli «Anelli» che sfidarono, perdendo, la Cattedrale di Populous, per mesi l’unico volto concreto dello stadio. Anelli tuttavia elaborati proprio dallo studio di David Manica (stadi di Pechino, Las Vegas e San Francisco), arruolato da Inter e Milan con Foster+partners. Insieme, i due studi hanno già lavorato all’Iconic stadium di Doha realizzato per i Mondiali 22 e alla riedizione dell’iconico Wembley".

(Corriere della Sera)