"L’amministrazione è ricorsa alle due università dopo le polemiche sulla stima effettuata dall’ente pubblico. Una cifra ritenuta troppo bassa dal Comitato Sì Meazza che ha definito la vendita dello stadio «un’operazione immobiliare» che «svaluta il valore dell’area». Nonostante il passare dei mesi, però, il volume delle polemiche non si è abbassato, anzi. Così Palazzo Marino per evitare contestazioni presenti e future ha deciso di chiedere «una seconda verifica» sul prezzo dell’area al Politecnico e alla Bocconi", sottolinea il Corriere della Sera .

"Ieri è arrivata la relazione dei due atenei. Un passaggio di palla decisivo per Palazzo Marino in quanto un esito diverso avrebbe allungato le tempistiche e la negoziazione con i club. Sulla tabella di marcia il prossimo passo sarà fissare la conferenza dei servizi decisoria. Quella preliminare si è conclusa il 20 maggio e sono emerse diverse osservazioni da parte degli enti chiamati al tavolo per discutere del progetto presentato da Inter e Milan per lo stadio e le aree circostanti".