È scaduto il bando del Comune di Milano per raccogliere manifestazioni d’interesse alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti, con l’obiettivo di valutare eventuali proposte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Non si attendono sorprese né nuovi soggetti interessati. "L’esito del bando sarà ufficializzato da oggi in avanti. I prossimi passi dovranno essere il via libera della Conferenza dei Servizi al documento di fattibilità presentato dai due club".