"Così come non viene riportata una stima delle emissioni di CO2. «La valutazione degli impatti di CO2 è più complessa, poiché non sono disponibili dati di letteratura su procedimenti eccezionali di questo tipo». Una stima di massima comunque è presente: «Sebbene l’impatto di questi lavori sia piuttosto elevato, nell’ordine delle migliaia di tonnellate di CO2, questo costituisce tra il 2 ed il 5% delle emissioni a 50 anni secondo Pac (il piano strategico per la mitigazioni delle emissioni)». Nonostante la richiesta del Comune sia quella della neutralità carbonica, sono le stesse squadre a dire che sarà impossibile rispettarla totalmente: «Mentre le emissioni di CO2 residue saranno compensate attraverso carbon offsets, utilizzando crediti certificati selezionati». Ipotesi che, in parole semplici, significa: per «riparare» alle emissioni in una parte del pianeta, si finanziano progetti per ridurle in altre parti del mondo (ad esempio le foreste pluviali)".