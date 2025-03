La magistratura contabile, attraverso la Corte dei Conti, ha avviato un'indagine sullo stadio San Siro, in parallelo alle indagini della Procura di Milano. Il focus principale della Corte dei Conti riguarda il valore di vendita dello stadio, che è stato stimato a 197 milioni di euro dall'Agenzia delle Entrate. Come sottolinea il Corriere della Sera, la magistratura vuole verificare se questa valutazione possa aver causato un danno erariale e ha richiesto al Comune documenti per comprendere gli elementi che hanno portato a tale stima.