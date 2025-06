Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rispondendo a un'interrogazione in Senato a proposito della possibile apposizione di vincolo automatico, dopo 70 anni dalla costruzione del secondo anello, sullo stadio Meazza di San Siro. Un impianto che la proprietà, il Comune di Milano, intende vendere a Inter e Milan per essere poi demolito e sostituito da un nuovo stadio da realizzare in un'area limitrofa.

"Il primo documento che attesta formalmente l'avvenuta ultimazione delle opere" ha precisato Giuli, "è il verbale di collaudo provvisorio datato 10 novembre 1955" pertanto "per poter avviare il provvedimento di verifica dell'interesse culturale per il secondo anello è necessario attendere la data del 10 novembre 2025" a "attualmente" l'impianto non ruslta dunque vincolato. Per quanto attiene invece all'eventuale apposizione di un vincolo di tipo storico-relazionale sull'intero stadio, sul quale il Mic si è già espresso nel 2020 con parere negativo, Giuli ha fatto notare "che l'eventuale alienazioni dello stadio non precluderebbe la possibile apposizione del sudetto vincolo qualora ci fossero le condizioni".