Lo studio Herzog & de Meuron — "In gara ci sarebbe poi lo studio svizzero Herzog & de Meuron, fondato nel 1978 dagli architetti Jacques Herzog, Pierre de Meuron. La società si è occupata del design dell’Allianz Arena di Monaco che ospiterà la prossima finale di Champions League, nonché di quello dello stadio di Pechino. A Milano Herzog & de Meuron ha poi realizzato la Fondazione Feltrinelli di Porta Nuova".

La cordata fra Bdp Pattern e Big — "Il terzo candidato sarebbe lo studio britannico Bdp che conta una divisione specializzata nel campo sportivo, Pattern, che ha fra l’altro realizzato i progetti di due stadi in Qatar per i Mondiali di calcio del 2022. Bdp Partner, che ha realizzato il padiglione britannico a Expo 2015, avrebbe come partner nella gara per l’impianto di Milano lo studio danese Bjarke Ingels Group (Big), già autore di diversi impianti sportivi negli Stati Uniti e del progetto Citywave a Milano, il palazzo «sdraiato» di Citylife".

"L’ultimo studio in gara è ovviamente Populous, che si era già occupato del primo progetto per il nuovo stadio di Milano nel 2021, noto come «La Cattedrale». Lo studio americano è specializzato nello sport ed è presente con un’organizzazione stabile in Italia, dove sta lavorando per esempio ai nuovi impianti del Como e del Venezia".

PREZZO E TEMPI — "Come detto, Inter e Milan dovrebbero concludere la scelta dello studio di architettura entro circa un mese. Nel frattempo, proseguono i dialoghi con il Comune per l’acquisto dell’area di San Siro. Come noto, l’Agenzia delle Entrate ha fissato il prezzo a 197 milioni ma da questa somma si potrebbero scomputare alcuni costi. A quanto filtra, il Comune – che si è affidato per la consulenza all’Università Bocconi e al Politecnico di Milano – sarebbe orientato a negare la possibilità di dedurre le spese per la parziale demolizione di San Siro, mentre la trattativa sugli oneri di bonifica sarebbe ancora in corso. L’obiettivo di Oaktree e Redbird, proprietari rispettivamente di Inter e Milan, è chiudere il contratto di vendita entro la fine di luglio e, in ogni caso, prima che scatti il vincolo sul secondo anello di San Siro".

