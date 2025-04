«Lo scetticismo nasce dal panorama italiano, negli ultimi dieci anni in Europa sono stati costruiti 153 stadi di cui due in Italia. Questo la dice lunga sull’iter burocratico italiano, molto, molto difficile. Milan e Inter hanno presentato una proposta di acquisto 15 giorni fa: il giorno dopo ci è stato fatto presente che la Procura della Repubblica si era giustamente attivata. Inoltre c’è la soprintendenza, che tutela il panorama italiano ma certe volte impatta in termini di velocità che richiede la costruzione di uno stadio». Il presidente dell'Inter Beppe Marotta , a margine dell'evento de Il Sole 24 Ore, Merger e Acquisition Summit 2025, ha parlato delle tempistiche sullo stadio.

«Sono situazioni che allontanano dall’investimento vero e proprio. Inter e Milan sono pronte ad un investimento importante, nonostante in Italia siamo l’unica nazione che non ha aiuti dallo stato. Abbiamo segnalazioni positive in tal senso, però sono scettico su quello che può essere l'iter: ci sono tempi da rispettare, che devono essere veloci perché gli investitori, giustamente, non possono aspettare più di tanto. Lo scetticismo nasce dal fatto che l'Italia è questa», ha concluso il numero uno nerazzurro in merito all'impianto sportivo di proprietà.