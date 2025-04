L'Agenzia delle Entrate ha scritto al Comune di Milano per chiarire il valore dello stadio Giuseppe Meazza e dell'area di San Siro. In una lettera, l'ente ha risposto a una richiesta di delucidazioni da parte del consigliere comunale del Gruppo Misto Enrico Fedrighini, che aveva insistito su una valutazione troppo bassa dell'area Gfu San Siro. Il riferimento è alla stima di 197 milioni, 70 dei quali per lo stadio e 124 per le aree limitrofe.

"Il Meazza - si legge nella lettera dell'Agenzia delle Entrate - ha caratteristiche non più adeguate alle richieste dei suoi utilizzatori. Tale valore è stato ricavato sulla base della minore redditualità dello stadio Meazza, comparata con uno stadio di nuova concezione come quello della Juventus. La quantificazione di tale decurtazione, stimata in 69.409.934,70, è stata quindi necessaria, assieme all'individuazione del deterioramento fisico, per quantificare il valore dello stadio nello stato di fatto in cui si trovava all'epoca della stima e non è da intendersi come un giudizio sulla fattibilità o meno della ristrutturazione".