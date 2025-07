"Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha avviato le verifiche per accertare se il vincolo sul secondo anello del Meazza sia già scattato o se, come ritiene il Comune, la data da segnare sul calendario sia il 10 novembre. Mentre sono in corso i lavori degli uffici, il Mic ha già depositato la memoria in vista dell’udienza davanti al Tar fissata per martedì, in cui si deciderà sulla richiesta di sospensiva proposta dal Comitato Sì Meazza. Nel caso in cui i giudici dovessero accoglierla, l’ordinanza del Tar potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’affaire San Siro per cui domani si valuterà l’opportunità di un passaggio o meno in Aula consiliare". Così il Corriere della Sera, edizione Milano, parla della questione San Siro.