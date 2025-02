“Uno stadio da 71.500 posti, 55 mila metri quadrati di aree verdi, 72 mila di parcheggi sotterranei, un investimento superiore al miliardo” scrive il Corriere della Sera.

I lavori, che potrebbero iniziare nel 2027 e concludersi entro il 2030, si configurano come un investimento che supera il miliardo di euro e prevedono una revisione radicale del complesso Meazza.

IL NUOVO STADIO — Il nuovo stadio sorgerà nell’area attualmente occupata dai parcheggi del Meazza, con un orientamento perpendicolare rispetto alla struttura esistente.

La capienza prevista è di circa 71.500 posti, di cui 13.000 destinati all’area «hospitality», concepita per offrire servizi di alto livello alle aziende, inclusa la ristorazione e intrattenimento.

Secondo le prime bozze, l’ingresso avverrà tramite un “podio”, una struttura coperta che sostituirà i tradizionali cancelli e tornelli, migliorando così l’accessibilità all’impianto.

DESIGN E REALIZZAZIONE — Il disegno definitivo dello stadio non è ancora stato definito e, sebbene non si escluda una gara d’appalto, si ipotizza che l’incarico possa essere affidato a Populous, lo studio statunitense che aveva già lavorato sul progetto nel 2021 e che opera stabilmente in Italia – ad esempio, collaborando al nuovo stadio del Como.

Fatte salve le procedure amministrative e l’eventualità di ricorsi al TAR, la realizzazione del nuovo impianto potrebbe iniziare all’inizio del 2027 e terminare nel 2030. Solo successivamente si potrebbe dare il via alla parziale demolizione del vecchio Meazza.

IL MUSEO E LA TRASFORMAZIONE DEL ‘MEAZZA'

L’idea per il “vecchio” San Siro è quella di trasformarlo in un museo-memoriale. Il progetto prevede la conservazione di una porzione della Curva Sud, specificamente quella del Milan, e della tribuna adiacente, creando una sorta di anfiteatro destinato a ospitare ulteriori attività.

Nei pressi della parte di stadio che verrà mantenuta, è in programma anche la realizzazione delle nuove sedi per entrambi i club, sebbene la collocazione esatta degli edifici e dell’albergo non sia ancora stata decisa.

L’area complessiva, che si estende su 280 mila metri quadri, includerà inoltre spazi commerciali, 55 mila metri quadri di aree verdi distribuite e parcheggi interamente sotterranei.

INVESTIMENTO E FONDI DI FINANZIAMENTO — Per realizzare l’intero progetto si prevede un investimento compreso tra 1 e 1,5 miliardi di euro.

Una parte dei fondi sarà fornita direttamente dai club e dai loro rispettivi azionisti, mentre il resto sarà reperito attraverso prestiti.

Già sono in corso i contatti con banche statunitensi come JP Morgan e Bank of America, oltre a un istituto italiano, Banco BPM, con la possibilità di coinvolgere ulteriori finanziatori.

La nuova struttura, combinata agli spazi commerciali, dovrebbe garantire un incremento consistente degli incassi, con stime che prevedono ricavi da 80 fino a oltre 130 milioni di euro a stagione per ciascun club, assicurando così solide garanzie per il rimborso dei prestiti.

ITER AMMINISTRATIVO E PROSSIMI PASSAGGI — Le linee guida del progetto sono ormai pronte e nelle prossime settimane verranno effettuati gli ultimi aggiustamenti.

Se tutto procederà come previsto, Inter e Milan presenteranno al Comune il piano per San Siro, corredato dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), entro i primi di marzo.

Successivamente, il Comune esaminerà l’offerta e, probabilmente, procederà con la pubblicazione di un bando. A quel punto partirà la conferenza dei servizi, che, in base alla Legge Stadi, dovrà essere completata entro 18 mesi per evitare l’eventuale nomina di un commissario.

OPZIONE SAN DONATO — Parallelamente, il Milan mantiene aperta l’ipotesi di costruire un proprio impianto a San Donato, come piano alternativo nel caso in cui l’iter per il nuovo stadio a Milano dovesse subire ritardi.

Per questa opzione, il club rossonero ha già investito 40 milioni di euro in terreni, studi, documentazione e altre spese.

Tuttavia, in un incontro recente, la Regione Lombardia ha consigliato al Milan di concentrarsi sul progetto cittadino insieme all’Inter, sospendendo per il momento le procedure autorizzative per il progetto San Donato.