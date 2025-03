"L’idea è che presentando il documento di fattibilità oggi, ci sia il tempo per concludere l’iter prima che scattino i 70 anni del secondo anello di San Siro e subentrino vincoli più stringenti. Le linee guida sono note (uno stadio da circa 70 mila posti, inserito in un contesto urbano riqualificato con il 50% di aree verdi) anche perché il progetto non è poi così diverso da quello su cui si lavora dal 2018. Il Comune potrebbe decidere di non procedere ad assegnazione diretta (come consentirebbe la legge sugli stadi), ma di indire una gara, anche se è difficile trovare per San Siro acquirenti più consoni di Inter e Milan. I club sono d’accordo nel seguire la procedura che garantisca il più possibile il Comune, per evitare il rischio di ricorsi al Tar e quindi lungaggini ancora maggiori, se non stop dal sapore quasi definitivo. I lavori potrebbero iniziare nel 2027, con conclusione nel 2030".