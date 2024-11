Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala i ritardi e le lungaggini nella vicenda del progetto San Siro non sono dovuti a un blocco del Comune, ma è dovuto alle scelte dei club, in particolare quelle del Milan. "Il progetto non è mai stato bloccato perché il Consiglio comunale aveva preso le risultanze del dibattito pubblico e le aveva trasformate in una delibera, non lo abbiamo bloccato", risponde Sala a un cronista a margine della presentazione di 'Look of the Games di Milano Cortina 2026'.