"Non è arrivato" al momento il documento di Inter e Milan sull'offerta per l'acquisto di San Siro e delle aree, "dovete chiedere a loro cosa stanno facendo, credo che stiano continuando a lavorare".

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando delle tempistiche in cui arriverà il dossier. "Tenete conto che sono due società, due consigli di amministrazione che devono trovare la quadra prima di inviare - ha concluso -. Non li ho sentiti, ma non penso ci siano tempi molto lunghi".