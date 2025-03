La notizia del fascicolo aperto dalla Procura sullo stadio, ha poi spiegato il sindaco Giuseppe Sala "è stata fatta uscire da chi ha presentato la denuncia, sapendo che noi stiamo uscendo con il bando per la vendita". "È un partito virtuale di signori del no, però con me non vinceranno - ha detto -. Sarebbe carino se si presentassero agli elettori così cercherebbero di portare avanti la loro visione di Milano che evidentemente è lontanissima dalla mia". Sala ha poi voluto chiarire su alcune "illazioni che leggo, cioè sulla possibilità che con il denaro pubblico si contribuisca alle spese per la ristrutturazione e la demolizione di San Siro, questo è pari a zero. Non c'è alcuna possibilità. Sono illazioni". Rispetto alla questione delle bonifiche poi "adesso nessuno sa che cosa bisognerà fare e nessuno ha mai fatto carotaggi. Ogni volta che si vende un'area c'è un tema di bonifiche a Milano - ha concluso -. E quindi va verificato di cosa si parla. Noi oggi assolutamente non lo sappiamo".