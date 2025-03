A San Siro fino alle Olimpiadi non succederà nulla perché si terrà l'inaugurazione dei Giochi "poi i club inizieranno a fare un nuovo stadio di fianco al Meazza. Ci vorrà qualche anno - ha concluso Sala - e quando sarà pronto rigenereranno il vecchio San Siro, che secondo me è destinato a vivere come lo conosciamo fino al 2030".