Dell’attuale San Siro resterà solo l’area sud-est (con una parte della curva Sud, una parte della tribuna arancio e la torre). Il nuovo stadio sorgerà invece nella zona parcheggi. In un contesto che vedrà un’importante riqualificazione dell’area, con circa 55mila metri quadrati di aree verdi e 72mila di parcheggi sotterranei. L’idea di Milan e Inter è di realizzare negli spazi circostanti anche le proprie sedi, oltre ai rispettivi musei, un albergo, negozi e parchi. L’Agenzia delle Entrate ha stimato il valore dell’area in 197 milioni di euro (73 per lo stadio Meazza e 124 per le aree limitrofe), ma – come apprende l’Adnkronos - la cifra è con ogni probabilità destinata ad abbassarsi. Come permesso dalla Legge Stadi, i club possono negoziare relativamente ad alcune voci. Per esempio, per dedurre i costi di bonifica (voce principale e più dispendiosa).