"Non dovrebbe quindi faticare il Tar nel ritrovare in archivio quella sentenza che prova come il secondo anello esistesse già - nella peggiore delle ipotesi - il 22 luglio del 1955, ben prima del verbale di collaudo dell’impianto. In tal senso risulta singolare anche il fatto che i tifosi avessero accesso alla struttura prima che fosse collaudata, ma tant’è".