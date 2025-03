Lo ha detto Giuseppe Sala parlando dei documenti per l'acquisto del Meazza e delle aree circostanti di Inter e Milan per il nuovo stadio

"Speriamo in settimana di ricevere l'offerta" di Inter e Milan "come è previsto". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dei documenti per l'acquisto del Meazza e delle aree circostanti da parte di Inter e Milan per la realizzazione di un nuovo stadio.

"Le due squadre stanno finalizzando i documenti e nel momento in cui riceveremo il piano economico finanziario lo esamineremo - ha aggiunto a margine di una conferenza stampa in Comune -. Immagino che sarà qualcosa di corposo, ci prenderemo qualche giorno per osservarle, per analizzarle, riferirò in Consiglio Comunale e poi vedremo come procedere. Tutto ciò però se arrivano".