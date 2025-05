Saranno l’Università Bocconi e il Politecnico di Milano ad affiancare il Comune di Milano nella delicata partita della vendita delle aree che circondano San Siro. Palazzo Marino ha deciso di coinvolgere i due atenei per analizzare, verificare e, se necessario, correggere la stima effettuata dall’Agenzia delle Entrate sul valore delle aree in questione.

«Il compendio costituito dall’ambito San Siro, comprensivo dello stadio Meazza — si legge nel documento di Palazzo Marino — costituisce una tipologia immobiliare non ordinaria. Per tale bene l’applicazione di procedimenti diretti di stima del più probabile valore di mercato appare inadeguata. Anche in considerazione della complessità del quadro urbanistico ed edilizio e del lungo periodo di sviluppo dell’intera operazione proposta».