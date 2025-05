Si è chiusa la conferenza dei servizi relativa alla vendita da parte del Comune di Milano dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan, per la realizzazione del nuovo impianto. Il documento, con i pareri dei diversi enti che hanno partecipato, è stato pubblicato sul sito del Comune. Ora partirà la trattativa tra i club e l'amministrazione per la cessione di impianto e aree. La Soprintendenza in particolare raccomanda ai progettisti "di tenere in considerazione i vincoli presenti nell'area nel suo complesso, in particolare quelli relativi a edifici storici e aree tutelate limitrofe".