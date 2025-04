La vendita di San Siro e delle aree da parte del Comune a Inter e Milan, o a chi deciderà di rispondere al bando pubblicato dall'amministrazione, approda alla conferenza dei servizi che è convocata per domani. Lo ha spiegato l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi in commissione consiliare illustrando i prossimi passi del procedimento.

Una commissione movimentata per le proteste, in aula del Consiglio comunale, dei cittadini dei comitati contrari all'abbattimento di San Siro. L'assessore ha spiegato: «In conferenza dei servizi dovranno essere presentati i pareri da parte di diversi dipartimenti e aree del Comune di Milanoe di altri enti invitati a presentare parere», tra questi la Regione Lombardia, la Città metropolitana, Coni, Arpa. Il 24 marzo il Comune ha pubblicato l'avviso per la vendita di aree e bando per raccogliere proposte alternative a quelle dei club e la scadenza è al 30 aprile.