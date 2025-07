Come noto i due club pronti ad acquistare il Meazza insieme ad aree limitrofe per la costruzione di un nuovo impianto. La data ultima fissata per la cessione dello stadio è quella del 31 luglio. Manca poco meno di un mese alla scadenza, dunque. Ma restano sul tavolo le clausole societarie e il costo totale e finale dell'operazione. "Le garanzie richieste dal Comune contro eventuali speculazioni non sono ancora state messe nero su bianco, e anche sul valore economico dell’acquisto si continua a limare", spiega Calcio e Finanza.