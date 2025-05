A chi gli ha chiesto se il costo della demolizione dello stadio è già stato quantificato, ha risposto: «Non lo so, è un problema loro e non ne ho idea. Su questo siamo stati chiari con le squadre, sarà a loro carico. Il Comitato Sì Meazza ritiene che il vincolo sul secondo anello sia già scattato, impedendone di fatto la demolizione? Il Comitato sta provando ogni modo per bloccare questa iniziativa. Io vado avanti per la mia strada, facciano quello che ritengano di fare. Dal nostro punto di vista abbiamo pareri che vanno dal legale alla sovrintendenza e quindi siamo sicuri di quello che facciamo».

La settimana scorsa a difendere l'impianto dalla demolizione era sceso in campo anche il regista Ken Loach, grande appassionato di calcio: «Ognuno ha il suo parere. Ma il punto è ragionare in ottica di alternative. Le squadre vogliono uno stadio, il compagno Ken Loach non vive a Milano e non sa cosa vorrebbe dire andare allo stadio a San Donato, non credo sia una ipotesi gradita ai tifosi», ha replicato il primo cittadino.