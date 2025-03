Riferendosi poi al progetto presentato da Inter e Milan per la costruzione del nuovo impianto il sindaco ha detto: «Stadio ampio? Una cosa positiva è che sarà uno stadio con più di 70mila posti. Questa è stata anche una richiesta del Consiglio comunale. Io sono sempre stato favorevole al progetto e continuo a esserlo. Faremo rispettare le regole integralmente. Lo abbiamo detto anche alle squadre che quando comprano San Siro, se lo comprano, poi è un tema loro. Non è che se lo ristrutturano, lo abbattono o lo rigenerano il Comune può prendere parte ai costi», ha spiegato ancora.

«Sulle bonifiche invece non sappiamo come sia la situazione, si vede e poi si può trattare. Ci auguriamo che non siano molto significative, perché non è un’area che ha avuto una storia industriale, quindi non sono molto preoccupato. Va confermato poi il fatto che il 50% rimanga verde e che ci siano servizi in linea con le esigenze del quartiere. Quello che rimane del Meazza è una mediazione alle richieste iniziali delle squadre e quello che la Soprintendenza ha chiesto all’inizio. C’è stato un confronto anche con il Ministero e tutti avevano dichiarato soddisfazione su questo progetto», ha concluso.