Il presidente del Milan ha parlato dello stadio prima della gara di Coppa Italia contro il Lecce e ha espresso grande fiducia nella politica

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 20:08)

«Quello dello stadio è un tema di cui mi occupo da molti anni. Mi sembra che siamo in dirittura d'arrivo ma sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché alla fine abbiamo bisogno di uno stadio per il Milan, per l'Inter, per Milano, per le competizioni internazionali e non riesco ad immaginare che Milano non abbia uno stadio per le coppe e per le Nazionali e per tutto quello che ci richiede l'UEFA oltre a Milan e Inter naturalmente». Così Paolo Scaroni, prima della gara di Coppa Italia del Milan contro il Lecce ha parlato dello stadio di San Siro.

Il numero uno rossonero si è anche soffermato sull'ufficializzazione degli studi di architetti a cui sono stati affidati i progetti per la ricostruzione dell'impianto da parte dei due club:

«Assegnazione del progetto ai due studi di architettura importanti? Ho sempre detto che vogliamo a Milano lo stadio più bello d'Europa e lo ripeto anche oggi. Vogliamo avere uno stadio stupendo e per averlo così bello abbiamo scelto il meglio di architettura a livello internazionale, Forster e Manica, due grandi architetti, il primo forse la stella dell'architettura mondiale, due studi che si sono cimentati già negli stadi. Foster è responsabile dello stadio di Wembley, tempio del calcio, che è stato abbattuto e poi è stato rifatto un nuovo impianto. Se c'è grande ottimismo? Sì, ottimismo e fiducia nella politica perché è il Consiglio che dovrà varare l'operazione nei prossimi giorni», ha aggiunto il presidente del Milan.

(Fonte: SM)