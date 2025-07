L'impiantistica sportiva, spiega Il Sole 24 Ore, rappresenta un motore di sviluppo per il Paese perché è in grado di generare posti di lavoro e migliori condizioni di vita nelle città. Sulla relazione di Open Economics si legge "un investimento totale di 2.9 miliardi può contribuire per 4.8 miliardi alla formazione del PIL Nazionale fornendo occupazione a 10mila persone". Si parla, secondo altre proiezioni, di investimenti dai 5 ai 7 miliardi.

I compiti del Commissario

"Dove e come potrà intervenire il Commissario straordinario? L'auspicio espresso da Abodi è che possano essere attivati a cavallo della fine di quest'anno e del prossimo altri due cantieri oltre a quello di Firenze (i lavori all'Artemio Franchi sono già partiti e costeranno alle casse pubbliche circa 150 milioni, con Rocco Commisso disponibile a contribuire con altri 50 milioni). I piani di Bologna (progetto in partenariato pubblico-privato partito da oltre 6anni per un costo di circa 200 milioni) e Cagliari (la Regione Sardegna ha confermato l'impegno da 50 milioni per un nuovo impianto che potrebbe costare tra i 150 e i 200) sono ormai pronti. Aldilà di Euro 2032, sono ben indirizzati poi gli interventi in città come Empoli e Parma, dove il gruppo Krause finanzierà per oltre il 60% il budget della ristrutturazione (circa 150 milioni). Le opere più rilevanti dal punto di vista economico sono quelle di Inter e Milan sull'area di San Siro che potrebbero valere fino a 1,5 miliardi e quella della Roma che a Pietralata ha programmato un investimento da 1,2 miliardi", si legge sul quotidiano economico in un articolo scritto da Marco Bellinazzo.