Il presidente della Lega Serie A ha preso parte all'evento di presentazione del progetto 'Energia in campo', la prima community energetica del calcio in collaborazione con l'Udinese calcio

«Quello che l'Udinese ha fatto fino ad ora raccoglie grande consenso, sono un esempio virtuoso di come una squadra possa fare delle cose al servizio non solo della squadra ma della comunità». Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, questa mattina è intervenuto alla presentazione del progetto 'Energia in campo', la prima community energetica del calcio in collaborazione con l'Udinese calcio.