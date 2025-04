Ricorso al Tar dei comitati anti Meazza per "fermare l'operazione" di cessione a Milan e Inter dell'area di San Siro per cui ieri l'assessore all'Urbanistica di Milano, Giancarlo Tancredi, ha confermato per il 30 aprile la chiusura della conferenza dei servizi in coincidenza con la scadenza dell'avviso pubblico per altre manifestazioni di interesse alternative ai club aperto il 24 marzo.