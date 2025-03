"Il dossier dovrebbe consistere in oltre duecento pagine in cui sono contenuti la proposta economica e il progetto di fattibilità che illustra le linee guida per l’acquisto del Meazza e delle aree adiacenti. Ma anche i dettagli dell’operazione. Uno in particolare ha acceso un dibattito tra Inter e Milan: che cosa succederebbe se uno dei due club si tirasse indietro una volta partito l’iter? Da una parte c’è chi preme per inserire una clausola che preveda che l’altro possa concludere da solo l’operazione, dall’altra c’è chi invece non vuole aggiungerla. Un’altra questione è cosa prevedere in caso la proprietà di una delle due società cambi durante i lavori. Infine, resta da stabilire come trattare il tema della proprietà intellettuale del progetto sul nuovo stadio. C’è comunque fiducia che Milan e Inter trovino a breve un accordo definitivo", scrive La Gazzetta dello Sport.