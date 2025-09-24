Domani, in Consiglio Comunale, comincia il dibattito sulla delibera che potrebbe portare (si deve decidere entro il 30 settembre) alla cessione dello stadio di San Siro a Inter e Milan. La convocazione dei consiglieri è stata fissata per le 16.30. Al momento sembra esserci una spaccatura all'interno della maggioranza sulla cessione dell'impianto. Perché la delibera venga approvata e quindi affinché lo stadio venga ceduto ai due club servono 25 voti a favore.
Stadio, Inter e Milan a un solo voto dalla meta. Ma c’è il possibile assist inatteso: lo scenario
I consiglieri comunali sono 48 e a loro si aggiunge il sindaco Sala, che si è già detto favorevole alla vendita dello stadio. La maggioranza ha 32 consiglieri e 7 di loro hanno già preannunciato che voteranno contro la delibera, in due non hanno ancora fatto sapere la loro posizione, sono indecisi. Da capire cosa farà il centrodestra: potrebbe votare contro la mozione oppure astenersi. Lasciando l'aula però la minoranza abbasserebbe il quorum.
Carlo Monguzzi, Consigliere di Milano Verde, ha spiegato: «49 consiglieri, la maggioranza è 25, quelli orientati a votare a favore sono 24, tutti di centrosinistra, quelli orientati a votare contro sono 8, tutti di centrosinistra. I 17 consiglieri di centrodestra hanno detto di voler votare contro, se mantengono l'impegno, 17+8 fa 25 contro i 24 sì e così la delibera non passerebbe. Ma bisogna vedere cosa faranno».
«La delibera non passa solo se i consiglieri di centrodestra, tutti, votano contro. Se qualcuno di loro si astiene o esce la delibera passa perché si abbassa il quorum», ha aggiunto. «Se i consiglieri di minoranza si asterranno sarà come votare a favore dell'abbattimento di San Siro? Perfetto. Più che altro devono essere tutti presenti e compatti per votare contro. Se ne mancasse uno finirebbe 24 e 24 e la delibera non passerebbe perché non avrebbe la maggioranza. Bisognerà quindi che votino in maniera compatta per il no», ha spiegato ancora.
