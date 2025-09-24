Tutto pronto per l'inizio del dibattito sulla delibera che potrebbe portare alla cessione di San Siro ai due club

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 23:23)

Domani, in Consiglio Comunale, comincia il dibattito sulla delibera che potrebbe portare (si deve decidere entro il 30 settembre) alla cessione dello stadio di San Siro a Inter e Milan. La convocazione dei consiglieri è stata fissata per le 16.30. Al momento sembra esserci una spaccatura all'interno della maggioranza sulla cessione dell'impianto. Perché la delibera venga approvata e quindi affinché lo stadio venga ceduto ai due club servono 25 voti a favore.

I consiglieri comunali sono 48 e a loro si aggiunge il sindaco Sala, che si è già detto favorevole alla vendita dello stadio. La maggioranza ha 32 consiglieri e 7 di loro hanno già preannunciato che voteranno contro la delibera, in due non hanno ancora fatto sapere la loro posizione, sono indecisi. Da capire cosa farà il centrodestra: potrebbe votare contro la mozione oppure astenersi. Lasciando l'aula però la minoranza abbasserebbe il quorum.

Carlo Monguzzi, Consigliere di Milano Verde, ha spiegato: «49 consiglieri, la maggioranza è 25, quelli orientati a votare a favore sono 24, tutti di centrosinistra, quelli orientati a votare contro sono 8, tutti di centrosinistra. I 17 consiglieri di centrodestra hanno detto di voler votare contro, se mantengono l'impegno, 17+8 fa 25 contro i 24 sì e così la delibera non passerebbe. Ma bisogna vedere cosa faranno».

«La delibera non passa solo se i consiglieri di centrodestra, tutti, votano contro. Se qualcuno di loro si astiene o esce la delibera passa perché si abbassa il quorum», ha aggiunto. «Se i consiglieri di minoranza si asterranno sarà come votare a favore dell'abbattimento di San Siro? Perfetto. Più che altro devono essere tutti presenti e compatti per votare contro. Se ne mancasse uno finirebbe 24 e 24 e la delibera non passerebbe perché non avrebbe la maggioranza. Bisognerà quindi che votino in maniera compatta per il no», ha spiegato ancora.

(Fonte: SI)