Il documento di fattibilità (Docfap) di circa 300 pagine è stato presentato ieri da Inter e Milan per l'acquisto di San Siro

Il documento di fattibilità (Docfap) di circa 300 pagine è stato presentato ieri da Inter e Milan per l'acquisto di San Siro e delle aree circostanti. Il progetto prevede la rifunzionalizzazione dello stadio, con la demolizione della maggior parte del Meazza, ma la conservazione di alcune parti, come la Curva Sud, un pezzo di tribuna e la torre elicoidale.

"Il valore di riferimento è quello stimato dall’Agenzia delle Entrate: 197,1 milioni di euro. È la base di partenza. Adesso parte la negoziazione. Secondo i club e secondo la legge stadi, vanno detratti i costi di bonifica. Sarà un altro braccio di ferro. Il Comune da quell’orecchio non ci sente proprio. Insieme, parte il confronto con la Soprintendenza, visto che il progetto prevede la rifunzionalizzazione di San Siro, eufemismo per dire che una gran parte del Meazza verrà demolito. Ciò che resta ospiterà un mix funzionale di uffici, museo delle squadre, food&beverage e qualsiasi altra cosa porti soldi nelle casse delle squadre. Per capire cosa sarà il nuovo stadio bisognerà aspettare il masterplan, ma questo è un altro capitolo", sottolinea il Corriere della Sera.