"Da lì si dovranno trovare formule per avere un'offerta da parte delle squadre, noi faremo quello che l'avvocatura ci dirà di fare - ha aggiunto parlando della vendita dell'area e dello stadio ai club - . Siamo pienamente in linea con l'idea di riuscire a cedere area e stadio prima delle vacanze estive. Per essere precisi ci aspettiamo entro febbraio il piano".