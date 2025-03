"Con la delibera appena approvata si apre definitivamente la strada alla vendita a Milan e Inter dell'area di San Siro e dello stadio: una scelta ci ha sempre visto contrari, anche prima di entrare a far parte della coalizione di Governo della città". Così i Verdi Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini sull'avvio del bando annunciato da palazzo Marino per arrivare alla cessione ai club dell'area del Meazza. "È una scelta illogica: significherebbe radere al suolo un parco, demolire uno stadio considerato meritevole di tutela dalla stessa Sovrintendenza per farne un altro a cinquanta metri di distanza, trasformando i resti del primo in un centro commerciale".

Ci sono anche "altri aspetti che ci preoccupano- proseguoino Cucchiara e Gorini- da una parte, c'è la poca solidità economica dei club, considerato il costo di realizzazione del progetto, dall'altra il fatto che il Comune acconsenta a scontare i costi di bonifica dell'area, e quindi a farsi carico di un onere che le squadre evidentemente non riescono a sostenere. Come Europa Verde, non abbiamo sostenuto la delibera in Giunta e ribadiremo la nostra contrarietà in Consiglio e in Commissione".