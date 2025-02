Ieri c'è stato un nuovo incontro tecnico sul nuovo stadio tra Comune e Inter e Milan in vista della vendita di San Siro e delle aree ai club. "Io non ho partecipato - ha detto il sindaco Giuseppe Sala -, aspetto che in 15-20 giorni ci sarà finalmente la consegna del piano economico-finanziario rivisto"

Il progetto previsto di Inter e Milan

Un team composto da circa 50-60 professionisti – tra consulenti, ingegneri, progettisti e dirigenti dei club insieme ai rispettivi fondi, Oaktree per l’Inter e RedBird per il Milan – sta lavorando intensamente per preparare il piano da consegnare al Comune di Milano per quanto riguarda San Siro.