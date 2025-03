Niente ristrutturazione per l'Old Trafford, il Manchester United costruirà un nuovo stadio e c'è la data per l'inaugurazione

Niente ristrutturazione per l'Old Trafford, il Manchester United costruirà un nuovo stadio da 100 mila posti. La notizia è stata riportata per la prima volta da The Athletic e confermata dal proprietario Sir Jim Ratcliffe in un'intervista al Times.