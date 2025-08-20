Il club nerazzurro consolida il secondo posto in questa speciale classifica che mappa il tifo italiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 15:16)

"Sono 25.518.000 i tifosi delle squadre di calcio di Serie A al termine della stagione 2024/25, un dato che conferma la passione e la vicinanza che ruotano attorno al più importante campionato italiano e che emerge della ricerca Sponsor Value, realizzata da StageUp e Ipsos dalla stagione 2000/01". Questo è quanto riporta il sito dell'azienda di ricerche di mercato che lavora nel settore della comunicazione e delle media relations.

"I tifosi dei club di Serie A rappresentano l’86,8% dei 29.393.000interessati al Campionato che hanno visto una crescita del 4,7% rispetto al giugno 2022 (erano 28.064.000) con una presenza femminile che ha raggiunto il 45%. La numerosità di interessati, pur mantenendo una sostanziale stabilità negli ultimi due anni, resta inferiore rispetto al 2019: nell’annata pre-Covid-19 raggiungeva quota 30.396.000", si legge ancora sul sito.

La tabella pubblicata da Stage Up e Ipsos mostra come in Italia i tifosi più numerosi siano quelli della Juve con 7 mln 865 mila tifosi con una percentuale in calo rispetto al 2024 quando si parlava di 7mln 975mila tifosi bianconeri. In crescita l'Inter che si trova al secondo posto della classifica con 4 mln 180 mila interisti, in leggero aumento rispetto al 2024 quando gli interisti erano in 4 mln 109 mila. Un secondo posto che conferma il sorpasso sul Milan per il terzo anno consecutivo. Stabile al terzo posto il club rossonero con 3 mln e 816mila tifosi (3 mln 807 un anno fa).

Cresce vistosamente, anche grazie a due scudetti conquistati negli ultimi tre anni, la fanbase del Napoli al quarto posto con 3 mln e 36mila tifosi napoletani (+4.5% rispetto al 2024 con 2 mln e 904 mila tifosi azzurri). Il club di De Laurentiis registra una crescita del 15,2% del numero di tifosi rispetto alla stagione 2021/22, l’ultima prima dei due scudetti conquistati nell’ultimo triennio.

Stabile la Roma al quinto posto con un mln e 803mila tifosi, scende la percentuale di tifosi di Fiorentina e Lazio che sono al sesto e settimo posto. Tra le neo promosse si registrano anche i 76mila tifosi del Sassuolo, 58mila del Pisa e 51mila della Cremonese.

(Fonte: stageup.com)