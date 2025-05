L’Inter valuta opzioni per rifinanziare il bond da 400 milioni in scadenza a febbraio 2027. Lo ha scritto la stessa società nerazzurra

L’Inter valuta opzioni per rifinanziare il bond da 400 milioni in scadenza a febbraio 2027. Lo ha scritto la stessa società nerazzurra nel report di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da sponsor e diritti tv del club.