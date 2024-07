In molti, in Italia e in Europa, si affidano ai tre difensori. Il tecnico interista è uno degli interpreti più evoluti e più moderni

Andrea Della Sala Redattore 6 luglio 2024 (modifica il 6 luglio 2024 | 12:47)

Non solo l'Inter di Inzaghi, il 3-5-2 è diventato uno dei moduli più utilizzati in Italia e in Europa. Non più una difesa a 5, chiusa, ma un modulo mobile che consente di attaccare con tanti uomini e di ripiegare velocemente.