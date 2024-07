L’Inter campione d’Italia debutterà in casa del Genoa…

«Inzaghi parte in pole. L’Inter è forte e ha aggiunto due giocatori a zero importanti come Taremi e Zielinski. E a differenza di Milan e Juventus, riparte con lo stesso allenatore. Non è un vantaggio da poco, soprattutto all’inizio. L’unico problema dei nerazzurri può essere quello di sentirsi troppi bravi visto che l’ultimo campionato lo hanno dominato».

Il derby di Milano è alla quinta giornata e nello stesso turno il Napoli affronta la Juve. Sarà già uno snodo indicativo?

«Saremo a settembre, ma qualcosa si inizierà a capire su valori e prospettive di Juventus, Milan e Napoli».

La Juventus è quella che sta cambiando di più: sensazioni?

«Thiago Motta sta attuando una rivoluzione e Giuntoli sembra altrettanto determinato. Mi incuriosisce Thuram Jr, il fratello dell’interista Marcus: ho allenato il papà Lilian e mi ha parlato bene anche del suo “piccolo”. Peccato per Calafiori: ha grande personalità e avrebbe fatto comodo a Motta. Mi aspetto di vedere Yildiz titolare dopo l’Europeo. L’inizio del mercato è incoraggiante, ma bisognerà vedere se tra acquisti e cessioni i bianconeri riusciranno a rinforzarsi come hanno progettato. Adesso l’Inter resta più forte. Puoi cambiare le idee, ma alla Juve si aspettano i risultati. Lo stesso discorso vale per le milanesi».

Il Milan di Fonseca parte dal Torino.

«Un bel test, duro. Alla terza c’è la Lazio, alla quinta il derby con l’Inter: che avvio... A maggior ragione per Fonseca, già messo sulla graticola dai tifosi. Fa effetto vedere i rossoneri senza italiani nel possibile undici titolare. Il Milan deve ripartire da Maignan, Theo e Leao. La base c’è, ma devono aggiungere un bel centravanti per lottare con l’Inter per lo scudetto».

Meglio Zirkzee, Lukaku o Morata?

«Io prenderei sempre Zirkzee. L’olandese ha talento, è giovane e sa fare un po’ di tutto. Mi fa strano soltanto vederlo sempre in panchina all’Europeo».

E Lukaku?

«Farebbe bene al Milan e anche al Napoli se vende Osimhen. Il grande colpo di De Laurentiis è stato Conte. Antonio è il tecnico più vincente dei 20 di Serie A, arriva in una piazza calda, con un presidente ambizioso ma complicato. Dovrà essere bravo a riaccendere la fame dei giocatori. Per capire il ruolo che avrà il Napoli, attendo la fine del mercato: Kvara sposta gli equilibri».