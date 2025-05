Sia Ancelotti che il Real Madrid hanno concordato di non ufficializzare nulla nella speranza ancora di vincere il campionato

A Madrid non hanno dubbi: è Xabi Alonso l'erede di Carlo Ancelotti alla guida al Real. "Il 25 maggio si chiude una delle epoche più gloriose. I successi di Carlo Ancelotti saranno impressi nell'oro nei libri di storia del calcio, non solo quelli del Real Madrid - scrive il quotidiano sportivo Marca -. Quindici titoli, superato il leggendario Miguel Muñoz. Il 25 maggio Ancelotti saluterà il Real Madrid e darà inizio a una nuova era sotto la guida di Xabi Alonso, ex centrocampista spagnolo, tecnico del Bayer Leverkusen.