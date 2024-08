Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha fatto la sua griglia scudetto in vista dell'inizio del campionato. "Dietro l'Inter ci metto subito Napoli e Milan. Napoli perché so chi la guida, per Conte parla il lavoro e i risultati. Il Milan perché mi piace tanto, l'ho visto giocare in amichevole e mi sembra una squadra che ha cambiato pelle, gioca molto in verticale, ha già una sua impronta. Come outsider sono curioso di vedere la Roma, che può fare il salto".