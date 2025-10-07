FC Inter 1908
Abodi: “San Siro? Progetto Inter-Milan esiste già. Non c’è tempo da perdere”

Le parole del ministro per lo sport intervenuto oggi a Palazzo Lombardia a Milano anche sulla questione stadio
Daniele Vitiello
Andrea Abodi, ministro per lo sport, ha parlato anche della questione San Siro oggi a Milano, a margine del sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano, a Rho, che ospiteranno la pista di speed skating e hockey maschile e femminile per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

San Siro
Queste le sue parole: "San Siro? La delibera apre alla procedura di vendita. Poi ci sarà lo sviluppo del progetto che i due club hanno già elaborato e che il Comune conosce. Mi auguro si manifesti concretamente in tempi brevi, perché per gli Europei non c'è tempo da perdere".

