Andrea Abodi, ministro per lo sport, ha parlato anche della questione San Siro oggi a Milano, a margine del sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano, a Rho, che ospiteranno la pista di speed skating e hockey maschile e femminile per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Queste le sue parole: "San Siro? La delibera apre alla procedura di vendita. Poi ci sarà lo sviluppo del progetto che i due club hanno già elaborato e che il Comune conosce. Mi auguro si manifesti concretamente in tempi brevi, perché per gli Europei non c'è tempo da perdere".