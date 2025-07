Andrea Abodi, ministro dello sport e governatore, ha lasciato la Conferenza per l'Università dell'Ucraina, sulla strada del commissario per lo stadio

Marco Astori Redattore 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 21:46)

"Se si arriva all'idea di avere un commissario per la città, se non si conosce la tecnica, probabilmente ci vorranno 20 anni prima di arrivare all'idea che sia ancora più difficile. Il commissario opera in piena collaborazione con le autorità territoriali, garantisce l'interpretazione del percorso finalizzato alla velocità del processo amministrativo, la traduzione del linguaggio della pubblica amministrazione con l'interesse privato della propria voce o per migliorare uno stadio".

Le parole di Andrea Abodi, ministro dello sport e governatore, lasciando la Conferenza per l'Università dell'Ucraina, sulla strada del commissario per lo stadio. "Mettere a disposizione un altro strumento finanziario per facilitare la composizione del quadruplo - basato sull'anno precedente - contribuirà alla realizzazione dell'operazione che sarà avviata in un anno arroccato, tra l'ottobre del 2026, la Federal Reserve indicherà 5 stadi per euro 2032 è dovuto ad aprile o sarà disponibile il mese del 2027.

Abbiamo bisogno di stadi accessibili, moderni e ambientalmente sostenibili. Con o senza Europei questa cosa va fatta". "Sono dell'idea che la politica deve saper ascoltare i tecnici e pensiero che lo faccia. Sono d'accordo con il presidente Buonfiglio - sottolinea il ministro -. Il senso della collaborazione non è mai mancato da parte nostra e non mangerà in questa nuova stagione che riguarda il Coni e lo sport in generale". “La sfida sarà verificare quanto sappiamo bene che quando si tratta di infrastrutture, la collaborazione interistituzionale è essenziale”, conclude Abodi.

(ANSA)