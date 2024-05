Le parole del ministro per lo Sport in merito alla lettera che le due federazioni internazionali hanno inviato alla Figc sul progetto di Autorità

"L'Uefa ha la condivisibile preoccupazione di capire esattamente quale sarà la norma. Se ci fosse stata un po' più di prudenza (la discussione si è aperta su una bozza di condivisione interna) avremmo potuto rispondere con maggiore precisione, sapendo che lo strumento vuole contribuire a risolvere un problema e non vuole crearne un altro. Non è in discussione l'autonomia dello sport".

Lo dice il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi in merito alla lettera che le due federazioni internazionali hanno inviato alla Figc sul progetto di Autorità in via di definizione da parte del governo. "Mi auguro che si abbia la capacità di spiegare all'Uefa e alla Fifa che quella dell'autonomia è una preoccupazione anche del governo" prosegue Abodi, spiegando di aver "ricevuto la lettera per conoscenza" dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.