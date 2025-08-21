"Lookman? Una di quelle situazioni che nel calcio abbiamo visto tante volte. E quando si chiuderà il mercato tutto rientrerà alla normalità". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Beppe Accardi.
Dove vede Lookman?
"Per me andrà via. Ma se dovesse restare all'Atalanta non mi sorprenderei e non succederebbe nulla".
Cosa si aspetta dall'Inter sul mercato?
"Cercheranno delle opportunità sul mercato. Un po' come dovrà fare il Napoli dopo l'infortunio occorso a Lukaku".
Vlahovic: Napoli o Milan?
"Dico più Milan che Napoli. Allegri l'ha avuto e conosce bene le sue qualità. Per il Napoli sarebbe una soluzione di ripiego, perché se non ci fosse stato l'infortunio di Lukaku non ci avrebbero pensato".
Alla prima tocca a Lucca. Sarà all'altezza?
"L'hanno pagato tanto. Mi aspetto che sia pronto e che dia un grande contributo".
