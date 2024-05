Il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni in merito alla 37° giornata di Serie A conclusasi ieri sera. Spicca la squalifica al DS dell'Empoli Pietro Accardi che ha preso 5 giornate di stop con ammenda da 15mila euro per aver tentato di aggredire l'arbitro Guida dopo Udinese-Empoli.

"SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 15.000,00 per ACCARDI Pietro (Empoli): ammonizione (Seconda sanzione); per avere