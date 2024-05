"La vicenda si sta trascinando da mesi, da qui l’arrabbiatura dell’interessato. Probabilmente non ha aiutato neanche l’ottimismo sbandierato dall’ad Marotta (che parlava di rinnovo già a gennaio), certamente non hanno agevolato la trattativa le richieste portate da Alejandro Camaño, procuratore dell’argentino. Per prolungare il contratto in scadenza nel 2026 (a 6 milioni di ingaggio), Lautaro chiede 10 milioni di stipendio, a fronte della proposta nerazzurra ferma a 8. L’incontro a Madrid prima della sfida con l’Atletico (13 marzo) sembrava aver rasserenato il clima - con la chiusura a 9 milioni. Anche in questo caso l’ottimismo ha superato la realtà, considerato che nelle ultime pubbliche dichiarazioni il ds Piero Ausilio ha auspicato la chiusura della pratica entro l’estate", spiega Tuttosport.