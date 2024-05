Ma nell'accordo il Palmeiras ha ottenuto che prima di andarsene giochi con il suo attuale club, e non con il Chelsea, il Mondiale per club Fifa, a 32 squadre, che si disputerà nell'estate del prossimo anno negli Usa. Il contratto dell'ex Messinho (era chiamato così per paragonarlo a Messi, ora non più per non gravarlo di eccessive aspettative) con il Palmeiras prevede una clausola rescissoria pari a 45 milioni di euro per l'estero, che però deve essere pagata in un'unica soluzione. Ma visto che il Chelsea pagherà 'a rate' il dovuto per Estevao, si è preferita un'alternativa che, alla fine, fa guadagnare di più sia al club paulista che al giocatore.