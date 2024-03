«In caso di condanna, il fatto che lui dica non è vero è un aggravante? Beh, sicuramente. Nella questione delle scommesse Tonali e Fagioli hanno mostrato un certo pentimento che è stato premiato. L'errore mantiene un perimetro di gravita ma l'atteggiamento di scuse è fondamentale. Se la frase è stata proferita ed è stata pure minimizzata non è una cosa che gioca a favore del deferito», ha concluso sulla questione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.